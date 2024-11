Европейский совет официально возглавил экс-премьер Португалии Кошта

Президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 29 ноября, официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время церемонии в здании Европейского совета в Брюсселе Мишель заявил, что руководство Евросоветом было "честью его жизни", и пожелал преемнику успехов на этом посту.

Chairing the European Council has been the honour of my life.



I would like to thank everyone at @eucouncil for your dedication and hard work.



Dear António, I wish you all the best.



Vive l'Europe! pic.twitter.com/fqVO4UOeYM

