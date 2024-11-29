Немецкий генерал прогнозирует потерю Украиной Покровска к началу 2025-го

Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что Украине в ближайшие месяцы придется оставить город Покровск, что в Донецкой области.

Об этом он сказал в подкасте Nachgefragt Министерства обороны Германии, сообщает "Европейская правда".

Фройдинг оценивает, что сейчас "Россия обладает военной инициативой на всех фронтах, во всех областях", в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий.

"Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – добавляет немецкий генерал, подчеркивая большие потери российских сил – до 2000 человек в сутки.

Реклама:

Для Украины, по словам Фройдинга, сложилась особенно критическая ситуация в районе города Покровск в Донецкой области, который является важным транспортным узлом для украинских сил.

"Я считаю, что Покровск придется оставить в конце года или в начале 2025 года",– сказал он.

Немецкий генерал прогнозирует эскалацию боевых действий и на территории Курской области, которая частично контролируется украинскими силами – в частности за счет участия северокорейских военных.

Напомним, в разведывательном центре Сил обороны Эстонии еще в октябре допускали, что украинские силы могут быть вынуждены оставить Покровск в Донецкой области до конца года.

Ранее Кристиан Фройдинг говорил, что в Германии видят признаки того, что российская армия к 2029 году хочет достичь таких возможностей, чтобы мочь осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.