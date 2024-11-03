В Молдове проходит второй тур решающих выборов президента

Граждане Молдовы голосуют в решающем втором туре президентских выборов в воскресенье, в котором соревнуются проевропейский президент Майя Санду и Александр Стояногло, выдвинутый пророссийской Партией социалистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло – почти 26%.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

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В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 – на территории Молдовы, а 231 – за рубежом.

Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, при правлении которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Санду заявляет, что Стояногло – человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Стояногло говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.

Результаты голосования зададут тон парламентским выборам в следующем году, на которых партия Санду будет бороться за сохранение большинства.

В Молдове заявили, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности, на вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.

Читайте также больше о втором туре президентских выборов в Молдове и кандидате от пророссийских сил, который может победить Санду.

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