Харрис неожиданно обошла Трампа в штате, где тот побеждал дважды

Вице-президент США Камала Харрис неожиданно опередила бывшего президента Дональда Трампа на три процентных пункта в штате Айова, что намекает на то, что в ночь выборов Соединенные Штаты могут ждать сюрпризы.

Об этом свидетельствует опрос Des Moines Register/Mediacom, сообщает "Европейская правда".

Согласно новому опросу, проведенному 28-31 октября среди 808 потенциальных избирателей Айовы, Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди женщин, а среди мужчин она сократила отрыв вдвое с сентября. Опрос свидетельствует, что Харрис опережает с отрывом 47% против 44% среди потенциальных избирателей.

В последнем опросе, проведенном в сентябре, Трамп опережал Харрис в Айове на четыре процентных пункта. Июньский опрос в Айове показал, что Трамп опережал президента Джо Байдена, который в то время считался предполагаемым кандидатом от Демократической партии, на 18 пунктов.

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Айова ранее считалась безопасным для республиканцев штатом. Трамп победил в Айове с преимуществом более 9 процентных пунктов в 2016 году и 8 – в 2020 году.

Айова на входила в перечень так называемых "шатких" штатов, имеющих ключевое значение на выборах. Результаты появились на фоне того, как Трамп и Харрис сосредоточили свое внимание почти исключительно на семи "шатких" штатах.

Ни один из кандидатов не проводил кампании в Айове после завершения президентских праймериз, и ни одна из кампаний не установила наземного присутствия в штате.

Кампания Трампа опубликовала заявление от своего главного социолога и главного консультанта по вопросам данных, в котором назвала опрос Des Moines Register "явным отклонением" и заявила, что опрос колледжа Эмерсона, также обнародованный в субботу, более точно отражает состояние электората штата Айова.

Опрос колледжа Эмерсона/RealClearDefense, проведенный среди аналогичного количества вероятных избирателей 1-2 ноября, показал резко отличный результат: Трамп опережает Харрис на 10 пунктов. Этот опрос также имеет погрешность в 3,4 процентных пункта.

На национальном уровне Харрис и Трамп идут нога в ногу в опросах. Тот, кто победит в Айове, получит шесть голосов коллегии выборщиков.

День выборов в США – во вторник, 5 ноября. Досрочное голосование продолжается.

Более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

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