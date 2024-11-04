Швеция откажется от ряда проектов ветровых электростанций в море из-за аргумента военных
Правительство Швеции откажется от десятка проектов ветровых электростанций в Балтийском море из-за возможных негативных последствий для обороноспособности.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
В понедельник шведское правительство приняло решение отказаться от 13 из 14 проектов ветровых электростанций в Балтийском море, прислушавшись к аргументам военных.
"Правительство считает, что это привело бы к недопустимым последствиям для обороны Швеции", – отметил министр обороны Пол Йонсон.
Перед этим на прошлой неделе Вооруженные силы Швеции обнародовали аналитическую записку с выводом, что проекты ветровых электростанций в Балтийском море усложнят оборону Швеции.
Среди аргументов военных – то, что такая морская инфраструктура затрудняет ведение радиоэлектронной разведки, в частности выявление угроз с воздуха или передвижения подводных лодок.
Во-вторых, в случае реальной войны эта инфраструктура была бы очень уязвимой к ударам крылатыми ракетами и баллистикой.
"Сложно делать такие объявления... Однако это надлежащее сообщение на фоне нынешней ситуации с безопасностью и нашего очень серьезного отношения к обороноспособности Швеции", – отметила министр энергетики и промышленности Эмма Буш.
Также сообщалось, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это усилило бы их уязвимость перед угрозами со стороны России.
В брошюре под названием "Если придет кризис или война", которую разработали в Швеции, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и иметь по крайней мере недельный запас в разных номиналах.