Швеция откажется от ряда проектов ветровых электростанций в море из-за аргумента военных

Правительство Швеции откажется от десятка проектов ветровых электростанций в Балтийском море из-за возможных негативных последствий для обороноспособности.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В понедельник шведское правительство приняло решение отказаться от 13 из 14 проектов ветровых электростанций в Балтийском море, прислушавшись к аргументам военных.

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"Правительство считает, что это привело бы к недопустимым последствиям для обороны Швеции", – отметил министр обороны Пол Йонсон.

Перед этим на прошлой неделе Вооруженные силы Швеции обнародовали аналитическую записку с выводом, что проекты ветровых электростанций в Балтийском море усложнят оборону Швеции.

Среди аргументов военных – то, что такая морская инфраструктура затрудняет ведение радиоэлектронной разведки, в частности выявление угроз с воздуха или передвижения подводных лодок.

Во-вторых, в случае реальной войны эта инфраструктура была бы очень уязвимой к ударам крылатыми ракетами и баллистикой.

"Сложно делать такие объявления... Однако это надлежащее сообщение на фоне нынешней ситуации с безопасностью и нашего очень серьезного отношения к обороноспособности Швеции", – отметила министр энергетики и промышленности Эмма Буш.

Также сообщалось, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это усилило бы их уязвимость перед угрозами со стороны России.

В брошюре под названием "Если придет кризис или война", которую разработали в Швеции, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и иметь по крайней мере недельный запас в разных номиналах.