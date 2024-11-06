Во Флориде провалился референдум о марихуане, против которого боролись у Трампа
В американском штате Флорида потерпела поражение инициатива о расширении права на употребление каннабиса, и это показало значительное изменение в настроениях избирателей.
Об этом сообщает Politico.
На отдельном бюллетене на голосование в день выборов в этом штате вынесли законодательную инициативу о разрешении на употребление каннабиса (марихуаны) для отдыха взрослых в возрасте от 21 года, то есть без рецепта врача.
Предварительный подсчет голосов свидетельствует, что инициатива отклонена со значительным перевесом.
Провал сторонников этой инициативы произошел на фоне сопротивления республиканцев, в частности губернатора-трамписта Рона ДеСантиса, которые считали неприемлемым распространение курения марихуаны на улицах городов.
Поправка к конституции штата провалилась, несмотря на инвестированные в кампанию "за" более 100 миллионов долларов. Большая часть этих средств поступила от крупнейшей в штате компании по производству медицинской конопли Trulieve.
Это голосование также резко контрастирует с голосованием 2016 года, когда более 71 процент избирателей одобрили разрешение на использование в штате марихуаны в медицинских целях.
Как сообщалось ранее, в двух городах Германии будут контролируемо продавать каннабис.
5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.
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