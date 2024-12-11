Стефанишина: В ЕС поднимали вопрос возраста мобилизованных в Украине

Вопрос мобилизации в Украине и возраста солдат поднимался на встречах украинского вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной с топ-чиновниками Европейского Союза.

Об этом Стефанишина рассказала, отвечая на вопрос "Радио Свобода" в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что этот вопрос задавался с точки зрения того, что он есть в публичном дискурсе.

"Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад", – сказала Стефанишина.

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Она подчеркнула, что в условиях отсутствия этого планирования со стороны союзников "нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине".

Вице-премьер по евроинтеграции имела эту дискуссию, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных... Возможности здесь большие – вопрос в планировании. В условиях надлежащего планирования и оснащения, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это (призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет. – Ред.), скажем так, – неприемлемая позиция", – резюмировала Стефанишина.

Напомним, в последние недели от США звучат публичные и непубличные призывы к Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет, с аргументом, что нехватка личного состава на фронте становится критической и именно поэтому России удается обеспечивать продвижение на востоке.

По данным СМИ, споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряженности в отношениях между президентами Украины и США.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 19 ноября заявил, что власть не готовит снижение мобилизационного возраста.