Трамп считает, что ситуация на Ближнем Востоке не такая сложная, как в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине будет его приоритетом после вступления в должность в следующем месяце, назвав ситуацию на Ближнем Востоке "менее сложной".

Об этом он сказал в интервью французскому журналу Paris Match, записанном в субботу и опубликованном в среду, пишет "Европейская правда".

Трамп выразил убеждение, что "решить проблему Украины" нужно вместе с Россией.

"Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о своем приоритете на международной арене.

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"И Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это – две ситуации, которые нужно решить быстро, поскольку "много людей погибает".

Трамп прилетел в Париж на субботнее открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским президентом Владимиром Зеленским.

"У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским", – сказал Трамп.

Во вторник Зеленский заявил, что благодарен Трампу за "твердую решимость" прекратить войну в Украине.

Дональд Трамп также заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.

Похожие тезисы он озвучил также в заметке в своей соцсети Truth Social, где заявил, что "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения боевых действий.