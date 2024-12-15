США отреагировали на импичмент президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, за который проголосовало национальное собрание страны, и заявили, что готовы продолжать эту работу с исполняющим обязанности президента Хан Док Су.

Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает "Европейская правда".

Как заявили в Госдепе, США подтверждают поддержку Южной Кореи, ее граждан, демократических процессов и верховенства права.

"Наша преданность Альянсу США – Южная Корея является железной", – отметили в заявлении.

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Следовательно, США готовы продолжать эту работу с исполняющим обязанности президента Хан Док Су и правительством Южной Кореи для продвижения общих интересов и общих ценностей.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

Юн не указал на конкретную угрозу со стороны КНДР, зато сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Нацассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту отменить чрезвычайное военное положение.

Заместитель представителя Государственного департамента Ведант Патель заявил, что США следят за ситуацией в Южной Корее.

Уже 14 декабря национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент президента Юн Сук Йоля – президентские обязанности взял на себя премьер-министр Хан Док Су.