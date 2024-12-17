Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект о достройке ХАЭС, на которую ЕС не дает средств

Верховная Рада во вторник, 17 декабря, сняла с рассмотрения законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк от партии "Голос", передает "Европейская правда".

Как проинформировал Железняк, этот законопроект стоял первым в повестке дня заседания 17 декабря для принятия за основу.

"Уже сняли. Голосов нет", – написал он.

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Заметим, хотя законопроект и снят с повестки дня, однако формально парламент имеет право вернуться к этому вопросу

Речь идет о правительственном законопроекте №11146 "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции", зарегистрированном еще в апреле 2024 года.

Ранее этот проект вызвал споры в обществе и депутатском корпусе.

Стоит заметить, что в июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС.

Уже в июле антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте.

17 декабря в комментарии "ЕвроПравде" посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что законопроект о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС за счет западных доноров разрабатывался без консультаций с ЕС, хотя власти Украины имеют суверенное право на воплощение проекта.

Поэтому, по ее словам, ЕС не будет в этом участвовать, ведь блок "не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что в ЕС есть разные позиции по ядерной энергетике".