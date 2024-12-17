Британия расширила санкции против так называемого теневого флота РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новых санкциях против 20 танкеров, которые незаконно перевозили российскую нефть.

Стармера цитируют британские СМИ, передает "Европейская правда".

"В то время как нефтяные доходы Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света и электричества, становясь мишенью непрерывных ракетных атак со стороны России", – заявил Стармер.

"Эти санкции усилят давление на экономику Путина, зациклившуюся на войне", – добавил он.

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В МИД Британии уточнили, что сегодняшние санкции направлены на 20 кораблей теневого флота, перевозящих незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждый из которых перевез более четырех миллионов баррелей российской нефти в 2024 году.

Сейчас Великобритания ввела санкции против более 100 кораблей, используемых для транспортировки российских энергоносителей, в том числе 93 нефтяных танкеров.

В то же время Стармер также сообщил о поддержке Украины в размере 35 миллионов фунтов стерлингов для ремонта ее энергетической сети.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

А группа из 12 государств, входящих в формат Нордическо-Балтийской восьмерки "плюс", договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот России.