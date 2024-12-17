Большинство французов хотят радикальной реформы государства, вплоть до "шестой республики"

Большинство французских граждан хотят радикальной реформы государственных институтов, в том числе более половины высказались за "шестую республику".

Как сообщает Le Figaro, такими оказались результаты опроса Odoxa по заказу Public Sénat и региональных изданий.

85% опрошенных в той или иной степени выступают за реформу государственных институтов. 47% высказались за глубокие изменения, 38% считают, что изменения нужны, но без радикальных трансформаций.

83% выступают за сокращение на треть количественного состава законодательного органа и 74% хотели бы, чтобы выборы в него проходили полностью по пропорциональной системе.

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56% считают, что Франции нужна конституционная реформа, которая положит начало "Шестой республике" (современная Франция является "Пятой республикой" на основе конституционной реформы 1958 года).

Опрос также подтвердил большой антирейтинг Макрона – негативно его оценивают 75% избирателей, а доля положительных оценок с сентября выросла лишь на два процентных пункта.

Напомним, во Франции продолжается перезагрузка правительства после того, как предыдущий кабинет Мишеля Барнье отправили в отставку совместными усилиями крайне правых и крайне левых. Это стало первым прецедентом с 1962 года, правительство продержалось рекордно короткий срок, 91 день.

Макрон выбрал на замену Барнье 73-летнего Франсуа Байру.

Подробно на эту тему в статье: Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции.