Туск: Не можем дать Украине все оружие, мы в определенном смысле прифронтовое государство

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша тоже в определенном смысле является "прифронтовым государством" и не может передать Украине все свое оружие.

Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Туск прежде всего, выразил благодарность украинским героям и ветеранам за их готовность защищать не только Украину, но также Польшу и всю Европу.

"Я убежден, что все больше людей в мире понимают, что миссия каждой цивилизованной нации – поддержать сегодня Украину в этой героической битве", – заявил он.

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Глава польского правительства подчеркнул, что борьба украинцев против России является "частью большого цивилизационного столкновения", и Украина всегда сможет рассчитывать на Польшу.

"Мы не можем дать все. Мы в определенном смысле также являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", – пояснил Туск.

Он также подчеркнул, что приверженность к Украине – это также защита Польши и Европы в целом от враждебных действий России, которые "уже не направлены только против Украины".

Также Туск анонсировал 46-й пакет помощи Украине от Польши в январе 2025 года.

Ранее украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.