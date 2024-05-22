Премьер Испании обвинил правую оппозицию в кампании против своей жены

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о невиновности жены Бегоний Гомес, которую обвинили в торговле влиянием и коррупции, и обвинил правую оппозицию в кампании против него и его семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

В первом выступлении в испанском парламенте после пятидневного перерыва, вызванного объявлением о судебном расследовании против Гомес, Санчес отметил, что его жена – "честный, серьезный и ответственный профессионал, а мое правительство – чистое правительство".

Испанский премьер заявил, что против него и семьи запустили "машину грязи", за чем, считает он, стоит правая оппозиция – лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо и глава партии Vox Сантьяго Абаскаль.

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"Я знаю, почему они это делают, чтобы попытаться сломать меня, но говорю вам, они умны", – подчеркнул он и добавил, что обвинения против Бегонии Гомес – "это грязь, набор мистификаций и клеветы, манипулируемая информация и завуалированные обвинения, которые не идут дальше".

Дело о предполагаемой коррупции жены Педро Санчеса уже несколько недель является предметом жесткой критики со стороны Народной партии и Vox. Они требовали от премьера объяснений относительно скандалов в его семейном окружении и подавали жалобы в правительственное управление по вопросам конфликта интересов.

В апреле суд Мадрида подтвердил, что рассматривает обвинения в злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе против жены Санчеса, выдвинутые по частной жалобе группы антикоррупционных активистов "Чистые руки".

Однако позже прокуратура Мадрида заявила, что подала апелляцию на закрытие дела за отсутствием доказательств.

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