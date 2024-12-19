Зеленский призывает Европу присоединяться к идее Макрона о миротворцах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идеи президента Франции о европейском военном контингенте как составляющей гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст выступления Зеленского опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Мы поддерживаем инициативу Франции относительно военного контингента в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне", – заявил он.

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Зеленский в очередной раз подчеркнул, что для Украины неприемлем результат потенциальных переговоров, который будет означать просто приостановку боевых действий, поскольку это выгодно только России.

Он выразил ожидание, что с официальным вступлением в должность новый президент США Дональд Трамп активизирует усилия для завершения войны.

"От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом... Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию", – считает Зеленский.

Накануне президент Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

В общении со СМИ в Брюсселе он подчеркнул, что не видит смысла в снижении мобилизационного возраста, поскольку ключевой проблемой является нехватка оружия и медленные темпы подготовки новых бригад.