Туск призвал к решительным действиям против экоактивистов, блокирующих дороги

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал службы действовать решительно в отношении климатических активистов, которые блокируют дороги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Премьер не уточнил, какой именно решительной реакции служб он ожидает.

"Блокирование дорог, независимо от политических намерений, представляет угрозу для государства и всех участников дорожного движения. Сегодня я призвал соответствующие службы решительно реагировать и противодействовать таким действиям" – заявил Дональд Туск.

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Хотя название "Последнего поколения" в заявлении главы правительства не фигурирует, нетрудно догадаться, что речь идет о деятельности этой организации. Ее активисты уже несколько дней блокируют Вислостраду – скоростную трассу в Варшаве вдоль Вислы. Этим они вызвали сильные эмоции среди жителей польской столицы.

Требования "Последнего поколения" в связи с акцией протеста в Варшаве известны давно. Организация ожидает, что 100% средств от строительства новых автострад и автомагистралей будут переданы на региональный общественный транспорт, а также введение билета на региональный транспорт стоимостью 50 злотых в месяц по всей стране.

Действия "Последнего поколения" несколько дней назад раскритиковал Рафал Тшасковский – мэр Варшавы и кандидат от "Гражданской коалиции" на пост президента Польши.

"Я считаю, что они сами себе вредят. Независимо от того, какие идеи они отстаивают, всевозможные блокады, прежде всего, вредят делу и, кроме того, являются незаконными", – сказал он.

В минувший понедельник протестующие перекрывали тоннель на Вислостраде.

В течение следующих дней члены "Последнего поколения" несколько раз перекрывали улицы в Варшаве в знак протеста. В частности, в пятницу, 29 ноября, они протестовали в Мокотове (район в Варшаве).

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.