Министр обороны Германии заявил о явной угрозе от флота РФ на севере

Министр обороны Борис Писториус считает необходимой закупку еще четырех новых подводных лодок на сумму более 4,5 млрд евро из-за угрозы от российского флота.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit Online.

Писториус выразил надежду, что бюджетный комитет Бундестага одобрит план закупки субмарин в среду.

"Нам нужны подводные лодки, потому что ситуация с морской угрозой абсолютно требует этого", – заявил министр. По его словам, российский флот "чрезвычайно активен и представляет явную угрозу" в Северном и Балтийском морях, а также в Северной Атлантике.

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В 2021 году Германия и Норвегия подписали совместный контракт с компанией Thyssenkrupp Marine Systems на первоначальную закупку шести подводных лодок. Проект называется U212 CD и его заявленная цель – совместный дизайн для подводных лодок обеих стран.

Теперь Германия увеличит количество новых подводных лодок с двух до шести. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил на встрече с Писториусом, что его страна хочет увеличить количество с четырех до шести.

Новые подводные лодки будут иметь длину около 72 метров – чуть больше, чем существующие немецкие подводные лодки класса 212 А – и будут эксплуатироваться с экипажем из 30 человек.

Писториус упомянул о гибридных атаках и растущей угрозе со стороны России. "Мы живем в смутные времена, но сегодня мы посылаем сигнал единства", – сказал он. Он особо упомянул предложение Германии строить фрегаты вместе с Норвегией. Норвегия хочет принять решение по этому поводу в следующем году.

О планах Писториуса по закупке новых субмарин стало известно на прошлой неделе.

Напомним, в Германии видят признаки того, что российская армия до 2029 года хочет достичь таких возможностей, чтобы иметь способность осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Параллельно в Германии работают над увеличением количества укрытий для гражданского населения.