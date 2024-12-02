Умеров рассказал, что обсудил с Остином подготовку к "Рамштайну"

Министр обороны Рустем Умеров в понедельник, 2 декабря, сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом говорится на Facebook-странице Умерова, пишет "Европейская правда".

По словам украинского министра, с американским визави он обсудил "текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны", а также "стратегическое планирование 2025 года".

"Особое внимание уделили подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить победу", – добавил Умеров.

Реклама:

Напомним, формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Ранее сообщалось, что в декабре может состояться дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", одна из опций – переговоры на высшем уровне.

Министр обороны Рустем Умеров ранее выразил надежду, что формат "Рамштайн" сохранится при будущей администрации Дональда Трампа.