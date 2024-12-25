Папа Римский на Рождество пожелал Украине "справедливого и прочного мира"

Папа Римский Франциск в традиционном послании по случаю Рождества 25 декабря вспомнил войну в Украине, призвав к ее прекращению и к переговорам о справедливом мире.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Упоминанию о полномасштабной российской агрессии против Украины Франциск посвятил два предложения своего рождественского послания.

"Пусть же замолчит оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит отваги открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и длительного мира", – сказал он.

Реклама:

Несколько больше говорил Папа Римский о событиях на Ближнем Востоке, где тоже пожелал "замолчать оружию", а также освобождения заложников и оказания помощи "населению, истощенному голодом и войной".

Несколько дней назад в воскресной молитве накануне Рождества Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий, осудив жестокость бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе.

Ранее в этом году Папа в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке говорил, что мир путем переговоров – "это лучше, чем война без конца".