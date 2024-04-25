Папа Римский об Украине и Газе: Мир путем переговоров – лучше, чем война без конца

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн в Украине и Газе, заявив, что "мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем бесконечная война".

Об этом он сказал в среду в интервью CBS News, передает "Европейская правда".

"Пожалуйста. Воюющие страны, все вы, прекратите войну. Сядьте за стол переговоров. Ищите мира", – сказал Папа.

Понтифик часто говорит о войне между Израилем и ХАМАС в своих обращениях. В начале этого месяца во время Пасхальной воскресной мессы он выступил с решительным призывом к прекращению огня в Газе и обмену пленными между Россией и Украиной.

В среду он сказал, что ежедневно звонит прихожанам в Газе, "чтобы услышать, что они переживают".

"Они рассказывают мне, что происходит. Это очень тяжело. Очень, очень тяжело. И еда поступает, но им приходится за нее бороться", – сказал Франциск.

На вопрос, может ли он помочь в переговорах о мире, он ответил: "Я могу молиться", и добавил: "Я молюсь. Я много молюсь".

Наибольший резонанс и критику вызвали его слова, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Впоследствии в Ватикане, комментируя слова Папы, признали, что первые шаги для переговоров о мире должен сделать Кремль.