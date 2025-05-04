"Что, черт возьми, происходит в Германии?": Орбан возмутился решением в отношении ультраправых
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку немецкой ультраправой партии „Альтернатива для Германии", которую Федеральное ведомство по защите конституции признало правоэкстремистской.
Свою позицию Орбан выразил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
"Что, черт возьми, происходит в Германии?" – спросил Орбан в коротком посте.
Он поддержал лидера „АдГ" Алису Вайдель, написав, что она „может рассчитывать" на поддержку Венгрии.
Вайдель поблагодарила Орбана в Х "за слова поддержки" и пообещала, что "несмотря на препятствия „АдГ" будет продолжать свой путь на благо нашей страны".
Напомним, в пятницу Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.
Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.
Между тем Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.