"Что, черт возьми, происходит в Германии?": Орбан возмутился решением в отношении ультраправых

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку немецкой ультраправой партии „Альтернатива для Германии", которую Федеральное ведомство по защите конституции признало правоэкстремистской.

Свою позицию Орбан выразил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"Что, черт возьми, происходит в Германии?" – спросил Орбан в коротком посте.

Он поддержал лидера „АдГ" Алису Вайдель, написав, что она „может рассчитывать" на поддержку Венгрии.

Вайдель поблагодарила Орбана в Х "за слова поддержки" и пообещала, что "несмотря на препятствия „АдГ" будет продолжать свой путь на благо нашей страны".

Напомним, в пятницу Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.

Между тем Государственный секретарь США Марко Рубио осудил то, что Германия признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской.