Лавров заявил, что Франция предлагала РФ диалог по Украине за спиной Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Франция неоднократно обращалась к России по закрытым каналам, предлагая наладить диалог по российско-украинской войне без участия Украины.

Об этом он сказал в интервью российским и зарубежным СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

По его словам, Москва от контактов не отказывалась и была "готова послушать" предложения Парижа. Однако параллельно, пояснил министр, "Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск в Украину".

"Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль в самых разных вопросах, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть положительную роль является искренним, я не знаю", – сказал Лавров.

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"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, якобы нарушая принцип, который Запад постоянно повторяет о том, что "ни слова об Украине без Украины",– рассказал российский министр.

В то же время Франция обучает на своей территории украинских военных и выступает за отправку европейского контингента в Украину, отметил он. "Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", – подытожил Лавров.

Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, "полных решимости действовать", сообщало информагентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.