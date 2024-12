Зеленский рассказал о разговоре с Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Зеленский отметил, что обсуждал с Вучичем "укрепление отношений" между Украиной и Сербией, поблагодарил Белград за финансовую и гуманитарную поддержку.

I spoke with President of Serbia @avucic to discuss strengthening the relations between our countries.



I thanked Serbia for its financial and humanitarian support, and we aligned our efforts on the shared path toward EU integration. President Vučić extended New Year greetings to… pic.twitter.com/7CNTDQZF5s

