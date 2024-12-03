В Исландии формировать правительство поручили лидеру проевропейских социал-демократов

Президент Исландии попросил лидера Социал-демократической партии Криструн Фростадоттир сформировать новое коалиционное правительство после того, как ее партия заняла первое место на парламентских выборах в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

36-летняя Фростадоттир, которая отстаивает скандинавскую модель благосостояния, пообещала преодолеть кризис стоимости жизни, вызванный высокой инфляцией и стоимостью заимствований. В случае успеха она заменит коалицию во главе с консервативной Партией независимости.

Криструн Фростадоттир

Ее левоцентристская Социал-демократическая партия победила на внеочередных выборах 30 ноября, получив 15 мест в 63-местном парламенте с 20,8% голосов, немного опередив Партию независимости, которая получила 14 мест.

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"Ключевым вопросом для следующего правительства должно быть удержание экономики в стабильном состоянии... создание постоянных условий для снижения процентных ставок и инфляции", – сказала Фростадоттир.

Фростадоттир заявила, что во вторник она проведет коалиционные переговоры с центристской Народной партией и проевропейской Партией реформ, которые получили 10 и 11 мест в парламенте соответственно.

Эти две партии были в оппозиции к уходящему в отставку правительству вместе с социал-демократами.

Исландский еженедельник Heimildin назвал возможную коалицию "Валькирия", ссылаясь на мифологию эпохи викингов, поскольку все три партии возглавляют женщины.

Для получения большинства в парламенте партиям нужно вместе 32 места.

С 2017 года в Исландии наблюдается относительная политическая стабильность, и она входит в число самых богатых стран Европы на душу населения, чему способствуют туризм, рыболовство и производство дешевого алюминия на геотермальных и гидроэлектростанциях.

Однако инфляция и стоимость заимствований достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года и способствовали замедлению экономического роста, что стало главным предметом беспокойства избирателей на выборах.

Действующий исландский премьер-министр Бьярни Бенедиктссон распустил парламент в октябре и назначил досрочные выборы, ссылаясь на все большие разногласия между тремя партиями коалиции – его Партией независимости, Прогрессивной партией и Лево-зелеными.