Нидерланды передадут Украине противоминные корабли

В Нидерландах объявили о намерениях передать Украине два противоминных корабля Zr.Ms. Makkum и Vlaardingen.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, недавно 35 украинцев завершили обучение на борту голландского "охотника за минами" Zr.Ms. Makkum.

Минобороны Нидерландов

Подготовка будущего экипажа длилась более двух месяцев и уже завершилась.

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В рамках подготовки другие страны-союзники по НАТО предоставили инструкторов и переводчиков.

Технический персонал параллельно проходит подготовку в Академии ВМС в Бельгии.

Вместе с бельгийскими и британскими кораблями эти голландские "охотники за минами" формируют начало противоминного потенциала Украины, отметили в Минобороны Нидерландов.

Напомним, в конце ноября в Литве прошла девятая встреча коалиции по разминированию Украины, на которой участники из 14 стран обсудили планы на 2025-2034 годы.

Также сообщалось, что в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.