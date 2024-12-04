СМИ: Послы ЕС не договорились продолжить переговоры о вступлении Сербии

Постоянные представители Европейского Союза не могут договориться об открытии кластера 3 в переговорах о вступлении Сербии в ЕС – третья встреча по этому вопросу завершилась безрезультатно.

Об этом сообщил сербский вещатель РТС со ссылкой на "дипломатические источники", пишет "Европейская правда".

По информации вещателя, против открытия нового кластера в переговорах Сербии о вступлении выступают, как и раньше, страны Балтии и Скандинавии, Нидерланды и Хорватия.

Среди причин они указывают несоответствие внешней политики Белграда политике ЕС, "нечеткие геополитические обязательства", проблемы с верховенством права и отношения с Косово.

Реклама:

Зато сторонники дальнейшего движения Сербии в ЕС, среди которых и Венгрия, председательствующая в Совете Евросоюза, указывают на вывод Еврокомиссии, согласно которому Белград соответствует техническим критериям для открытия кластера.

Решение об открытии кластера государства ЕС должны согласовать до межправительственной конференции, которая состоится 16-20 декабря.

По данным РТС, в ЕС обсуждают возможность проведения "политической" межправительственной конференции, где делегации Сербии и ЕС обменяются политическими посланиями, а открытие кластера перенесут на первый квартал 2025 года.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но ее евроинтеграционный путь затормозился из-за беспокойства относительно отступления от демократии и тесных связей с Россией и Китаем, особенно – из-за отказа присоединяться к санкциям из-за полномасштабной российской агрессии против Украины.

При этом сербская власть продолжает декларировать стремление к евроинтеграции.