Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела встречу со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, во время которой, в частности, речь шла о ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как указано, на встрече речь шла о Ближнем Востоке, поддержке справедливого и устойчивого мира в Украине и преданности восстановлению охваченной войной страны.

Мелони также поздравила Орбана с шестимесячным ротационным председательством в Совете ЕС, первым этапом переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и прогрессом, достигнутым с Болгарией и Румынией в расширении Шенгенской зоны.

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Лидеры также подчеркнули важность решения проблемы нелегальной миграции, призвав к усилению сотрудничества для устранения первопричин и борьбы с торговлей людьми и контрабандой.

Орбан накануне также встречался с Папой Римским Франциском и тоже говорил о ситуации в Украине.

Орбан, как известно, во время своего председательства в ЕС совершил несогласованные поездки в Россию и Китай, где говорил о "мире в Украине".

Несмотря на шквал критики и отсутствие реального результата его "мирных усилий", премьер Венгрии продолжал говорить о необходимости "прекращения огня", не объясняя, как этого можно достичь.

Недавно Орбан пожаловался, что угроза эскалации войны "еще никогда не была такой большой".