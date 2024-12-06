Глава Пентагона подписал секретную стратегию противодействия дронам

Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия влиянию беспилотных систем.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер, информирует "Европейская правда".

Согласно незасекреченной информационной справке, опубликованной министерством, возможности дронов сейчас растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.

"Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия, беспилотники кардинально меняют способы достижения своих целей военными, а также негосударственными субъектами", – отметили в Пентагоне.

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Новая стратегия усиливает усилия, которые министерство уже прилагает для борьбы с этой угрозой, добавили в ведомстве.

Райдер подчеркнул, что дроны способны представлять как неотложную, так и постоянную угрозу для американского контингента, объектов и активов за рубежом, и все чаще – на родине.

"Угрозы, создаваемые этими системами, меняют способы ведения войн", – сказал он.

В Пентагоне отметили, что с помощью этой единой стратегии в сочетании с другими крупными инициативами ведомство "ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению".

Новая стратегия основывается на других важных инициативах Министерства обороны, в том числе на создании Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, создании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуске инициативы "Репликатор 2", направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.

Новая стратегия засекречена, но связанная с ней несекретная информационная справка раскрывает некоторые из усилий, которые Пентагон планирует предпринять в ее рамках.

По словам Райдера, стратегия позволяет министерству подойти к угрозе, которую представляют БПЛА, "комплексно, сплоченно и целостно".

Недавно один из высших военных чиновников НАТО, ответственный за модернизацию, Пьер Вандье покритиковал забюрократизированность многих процессов в оборонном производстве стран Европы.

Также стало известно, что несколько стран ЕС согласовали сотрудничество для разработки ПВО, дронов-камикадзе и РЭБ.