Британия сокращает помощь правительству Грузии из-за жесткого разгона протестов

Великобритания объявила о сокращении взаимодействия с грузинским правительством и ограничении программ сотрудничества из-за насилия в отношении участников проевропейских демонстраций.

Об этом в понедельник, 9 декабря, объявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, пишет "Европейская правда".

Лэмми назвал неприемлемыми "шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей", которые подрывают международный авторитет Грузии.

"В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в оборонной сфере и ограничит взаимодействие с представителями правительства "Грузинской мечты" до тех пор, пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод", – добавил он.

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Глава британского МИД заверил, что Лондон и дальше будет поддерживать народ Грузии в его праве выбирать будущее своей страны.

В Грузии почти две недели продолжаются акции протеста после решения грузинских властей поставить на паузу переговоры о движении в Европейский Союз до конца 2028 года.

Акция протеста в Тбилиси вечером 8 декабря закончилась без разгона. После того, когда митингующие разошлись, коммунальщики сняли с "елки" фото грузинских медийщиков, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки", после чего продолжили монтаж елки.

Новогоднюю елку на проспекте Руставели представители компании "ТбилСервис групп" начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда возле парламента не стояли участники акции протеста. У многих это вызвало ассоциации с событиями Революции достоинства и "елкой" на Майдане в Киеве.