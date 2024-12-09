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Белый дом: Падение режима Асада указывает на ослабление РФ и Ирана

Новости — Понедельник, 9 декабря 2024, 22:09 — Олег Павлюк

Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер считает, что падение режима Башара Асада в Сирии свидетельствует об ослаблении России и Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Файнера, Москва и Тегеран, которые были основными опорами для режима Асада, "были полностью застигнуты этим врасплох, но это не было просто ошибкой и не было просто случайностью".

"(Режим Асада. – Ред.) фактически стал российско-иранским совместным предприятием внутри Сирии, и оба партнера по совместному предприятию больше не могли оказывать поддержку, необходимую режиму для выживания, и это в значительной степени объясняет, почему он больше не у власти", – добавил он.

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Представитель Белого дома напомнил, что это не первая потеря Ирана на Ближнем Востоке в последние месяцы, напомнив об ослабленных войной с Израилем группировках ХАМАС и "Хезболла".

"Иран сейчас не на пике сил, и о последствиях этого позволю говорить другим, но это, откровенно говоря, результат работы Соединенных Штатов и наших партнеров в течение последнего года, которая привела нас к этому моменту", – констатировал Файнер.

С другой стороны, война в Украине уже "показала, каким партнером в сфере безопасности Россия может быть для других стран", добавил советник.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

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