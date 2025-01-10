Почему присоединение Гренландии к США – не бред Трампа, а сценарий событий, и что будет с Канадой

Дональд Трамп еще не вернулся в Белый дом, но уже успел шокировать всех своими внешнеполитическими планами, например заявлениями, что Дания должна уступить и отдать Соединенным Штатам Гренландию, ведь это нужно "по соображениям безопасности".

А еще Дональд Трамп высказывает претензии на Панамский канал, а также на соседнюю Канаду – дружественное США государство и члена НАТО, по сути, отрицая независимость своей соседки.

Такие заявления откровенно пугают союзников Вашингтона. Европа не скрывает своего удивления и возмущения этим.

О том, какое продолжение будут иметь эти заявления Трампа и какую цель ставит будущий президент США, начиная конфликт со своими соседями и союзниками еще до вступления в должность, читайте в статье Олега Павлюка и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Сделать Америку еще больше. Почему "атака" на Канаду и Гренландию – не шутка, а стратегия Трампа. Далее – краткое ее изложение.

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Агрессивную риторику Дональда Трампа во внешней политике нельзя назвать совсем уж неожиданной.

Но сейчас заявления будущего президента США приобрели совсем другой вес не только потому, что они стали более жесткими.

Главное отличие – то, что они стали системными.

Прежде всего, стоит заметить, что заявления Трампа вполне вписываются в его логику соперничества и противостояния тем мировым игрокам, со стороны которых он видит экономическую угрозу для США. На первом месте в этом списке, с большим отрывом от остальных, стоит Китай.

И хотя наиболее прогнозируемой чертой будущего президента США является его полная непрогнозируемость, вполне реально проанализировать реалистичность и выгодность для Трампа различных сценариев. Это является индикатором того, на чем Дональд Трамп может в конце концов остановиться.

Из ряда регионов, по которым от Трампа звучат агрессивные заявления, мы выбрали два, расположенные в евроатлантическом пространстве, то есть в зоне НАТО – это Канада и Гренландия, которые Дональд Трамп обещает "присоединить" к США.

Так какими могут быть мотивы заявлений нового президента по ним?

Сначала рассмотрим наиболее прямолинейную версию: Трамп действительно планирует сделать то, о чем говорит. То есть заявления вроде "Канада должна стать 51-м штатом США" буквально это и означают.

Присоединение к США новых штатов возможно, но в отношении Канады это – исключено.

Что касается Гренландии, которая является автономией в составе Дании, то движение к присоединению острова в состав США приобретет смысл, если она провозгласит независимость.

Среди причин Трампа поддерживать этот вариант: ресурсы, историческое наследие его президентства, стратегическое расположение острова в противостоянии с Китаем и РФ.

Если же заявления Дональда Трампа не являются буквальным отражением его намерений, то они вполне могут быть элементом стратегии давления и шантажа партнеров.

Он не первый, кто прибегает к такому подходу: требуешь заранее невозможного, потом меняешь требования на высокие, но реалистичные – и для партнера по переговорам это кажется приемлемым компромиссом.

В отношении Канады это вполне может иметь место. В конце концов, риторика будущего президента в отношении государства-соседа состоит не из намеков об аннексии, а из претензий относительно несправедливых условий двусторонней торговли.

За риторикой Трампа могут стоять и другие "прагматические" аргументы, кроме торговли. Например, по поводу повышения расходов членов НАТО на оборону.

Наконец надо вспомнить и о достаточно нестандартной версии, которую, впрочем, не стоит полностью отвергать – разрушение того мирового порядка, который до сих пор сдерживал действия Трампа.

Но каким бы ни оказалось развитие событий после 20 января 2025 года, можно с уверенностью говорить, что заявления Трампа и его команды по Канаде, Гренландии, Панаме и т.д. уже навредили Украине.

Больше объяснений – в материале Олега Павлюка и Сергея Сидоренко Сделать Америку еще больше. Почему "атака" на Канаду и Гренландию – не шутка, а стратегия Трампа.