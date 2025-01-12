США продлили временную защиту для беженцев из Украины

Министерство внутренней безопасности США продлило временный статус защиты (TPS) для беженцев из Украины на 18 месяцев.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает "Европейская правда".

Как отметили в заявлении, продолжение TPS обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые препятствуют безопасному возвращению граждан Украины.

В заявлении акцентировали, что "военное вторжение России привело к большому количеству жертв среди гражданского населения и сообщений о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных российскими военными и должностными лицами".

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Продление срока действия TPS для Украины позволяет примерно 103 700 беженцам перерегистрироваться, если они продолжают соответствовать критериям, необходимым для получения статуса.

К этой категории лиц относятся граждане Украины (и лица без гражданства, которые в последний раз проживали в Украине), которые непрерывно проживают на территории США по меньшей мере с 16 августа 2023 года, имея или не имея законный иммиграционного статус.

Напомним, летом Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

19 декабря палата депутатов парламента Чехии в третьем, окончательном чтении одобрили закон Lex Ukrajina VII, который позволит продлить временную защиту беженцам из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч.