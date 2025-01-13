Швеция обнаружила признаки повреждения кабеля Nordbalt в Балтийском море

На еще одном кабеле в Балтийском море – Nordbalt между Швецией и Литвой – были найдены повреждения от якоря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин, которого цитирует SVT.

По его словам, повреждение, вероятно, было вызвано китайским кораблем Yi Peng 3. Корабль разорвал и повредил кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией 17 и 18 ноября, когда стоял на якоре примерно в 160 км от берега.

Следователи расследуют инцидент и считают, что судно сделало это намеренно, поскольку капитан был завербован российскими спецслужбами. 25 декабря один из электрических кабелей между Эстонией и Финляндией был перерезан танкером Eagle S, который, как подозревают, принадлежит к российскому "теневому флоту".

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По словам Болина, все эти инциденты могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети в феврале.

"То, что сообщают шведские СМИ, показывает, что мы не можем верить в случайность того, что происходит в Балтийском море. Мы должны очень серьезно относиться к этим случаям саботажа или попыток саботажа этой инфраструктуры. И это показывает, что быстрая реакция НАТО необходима для защиты интересов наших потребителей и, собственно, всей нашей инфраструктуры, а также рынка электроэнергии и стабильности цен", – прокомментировал инцидент Арнольдас Пикжирнис, заместитель министра энергетики Литвы, в интервью LRT.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в воскресенье, что его страна не находится в состоянии войны, но и не живет в мирное время. Он сообщил, что Швеция впервые предоставляет ресурсы силам НАТО, и также впервые силы НАТО будут следить за Балтийским морем и всем регионом из-за повышенной угрозы объектам инфраструктуры.

Как сообщалось, Швеция делегирует три судна и самолет в патрульную миссию НАТО в Балтийском море.

Страны Балтии отсоединятся от энергосистемы России и Беларуси в феврале 2025 года.