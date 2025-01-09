Правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС

Армянское правительство на своем заседании в четверг, 9 января, одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.am.

Вопрос на рассмотрение правительства представил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

"Законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС был вынесен на обсуждение Национального Собрания как гражданская инициатива, и теперь правительство должно выразить свою позицию", сказал Мирзоян, отметив, что рекомендует предоставить положительный ответ.

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По его словам, в последние годы Армения и ЕС имели достаточно интенсивные и динамичные отношения.

"Они были очень насыщенными и охватывали различные сферы. ЕС неоднократно выражал свою решительную политическую поддержку демократии в Армении. ЕС, по сути, участвует в обеспечении безопасностной среды вокруг Армении. Я имею в виду развертывание гражданской мониторинговой миссии ЕС", – сказал Мирзоян.

Он также упомянул о том, что ЕС также выразил готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

"Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, сильные демократические институты, свободную конкурентную среду, современную экономику и передовую науку. Вы, господин премьер-министр, также заявили в Европарламенте, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным.

Мы также увидели признаки того, что это возможно. Я имею в виду начало либерализации визового режима и ряд других инструментов, которые были применены или обсуждаются с ЕС", – заявил министр иностранных дел.

Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул, что решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

После одобрения правительством законопроект должен также пройти голосование в парламенте.

В предыдущие месяцы в рамках инициативы "Евроголос" в Армении происходил сбор подписей с требованием немедленно начать процесс вступления в ЕС.

Напомним, в прошлом году 9 сентября Европейский Союз начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией.

А в марте 2024 года Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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