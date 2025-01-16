Еврокомиссия: атака РФ на газохранилище в Украине не угрожает энергетической безопасности ЕС

Европейский Союз изучает информацию о последствиях вчерашней атаки России на одно из крупнейших подземных хранилищ газа в Украине и в настоящее время считает, что это не несет угрозы для безопасности поставок газа в ЕС.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге 16 января, передает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь подчеркнула, что по последним данным, угрозы Евросоюзу от последствий российской атаки на украинское газохранилище нет.

"Мы были проинформированы о последней атаке на подземный объект газосервисной станции на западе Украины... Согласно последней информации, которую мы имеем, нет немедленных рисков для безопасности поставок газа в ЕС", – заявила Итконен.

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Она добавила, что ЕС продолжает "очень внимательно следить за ситуацией, в частности в сотрудничестве с секретариатом Энергетического сообщества".

"Со вчерашнего дня мы в постоянном контакте с Украиной, ведя переговоры, чтобы оценить точный масштаб нанесенного ущерба... и определить любые возможные последствия для безопасности поставок (газа)", – уточнила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В Еврокомиссии констатировали, что украинская энергетическая система "находится под чрезвычайным давлением из-за целенаправленных, непрерывных атак со стороны российского агрессора".

"К сожалению, есть основания полагать, что Россия, вероятно, продолжит нацеливаться в объекты критической энергетической инфраструктуры. ЕС полностью готов помогать, и мы продолжаем поддерживать украинский народ", – подчеркнула Анна-Кайса Итконен.

Как известно, 15 января РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину Преимущественно под атакой РФ находились западные области Украины.

В тот же день в "Нафтогазе" сообщили, что целью российской ракетной атаки стали объекты газовой инфраструктуры.

Польша поднимала в небо военную авиацию на фоне ракетного удара РФ по Украине.