Глава МИД Нидерландов в Киеве объявил 27 млн евро помощи Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп в четверг, 16 января, совершил рабочий визит в Киев, во время которого объявил о помощи в целом на 27 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает нидерландский МИД.

Новый пакет помощи Нидерландов на 20 миллионов евро будет направлен на укрепление энергетической сети Украины, которая серьезно пострадала от целенаправленных атак со стороны России.

Деньги предназначены как для ремонта и защиты энергетических объектов, так и для децентрализованного производства электроэнергии, уточняется в сообщении.

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Кроме того, глава нидерландской дипломатии объявил о дополнительном взносе в размере 7 миллионов евро в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины. В его рамках Альянс предоставляет Украине нелетальную поддержку – топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и тому подобное.

В рамках визита в Киев Вельдкамп провел переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Министр заверил, что Нидерланды остаются преданными новым санкциям ЕС против России и будут продолжать прилагать максимальные усилия для достижения справедливости для украинских граждан.

В декабре 2024 года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявил, что страна уже выделила для Украины 3,8 млрд евро, в планах – еще шесть.

Перед тем Нидерланды объявили о намерении выделить Украине дополнительные 22 миллиона евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.