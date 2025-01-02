Британия планирует ужесточить законы для борьбы с перевозчиками нелегалов

В Великобритании подозреваемые в незаконной перевозке нелегальных мигрантов столкнутся со строгими ограничениями согласно новым законам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметили в британском правительстве, подозреваемые столкнутся с запретами на поездки, отключением социальных сетей и ограничениями на использование телефонов.

В правительстве считают, что это поможет "ликвидировать организованные сети иммиграционной преступности".

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"Мы предоставим правоохранительным органам более широкие полномочия, необходимые для преследования и пресечения деятельности этих мерзких бандитских группировок", – заявила министр внутренних дел Иветт Купер.

По ее словам, охрана границ является одной из основ недавно разработанного правительством "плана изменений".

По данным правительства, в 2024 году более 36 800 человек совершили опасное пересечение, чтобы прибыть в Британию, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Несколько десятков человек погибли, пытаясь попасть в Британию.

В начале октября Великобритания зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.

Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, прибывающим к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.