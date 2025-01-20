Трамп перед своей инаугурацией снова пообещал закончить войну в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп сделал такое заявление 19 января на своем преданаугурационном митинге в Вашингтоне.

"Я закончу войну в Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и не допущу Третьей мировой войны – и вы даже не представляете, насколько мы близки к этому", – сказал республиканец.

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Во время своего выступления он затронул многие вопросы, среди которых иммиграционный кризис, новая правительственная политика, депортация и многое другое.

"Мы собираемся сделать нашу страну великой, как никогда раньше... Мы собираемся вернуть нашу страну завтра в полдень", – сказал Дональд Трамп, имея в виду день своей инаугурации в качестве 47-го президента США.

Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании давал обещание завершить войну в Украине еще до своей инаугурации. Также он обещал завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность.

В последнее время в команде Трампа признали, что эта задача намного сложнее, и ее решение может занять месяцы.

Трамп также заявлял, что планирует подписать "рекордное" количество указов, когда вступит в должность.

Сенатор США Марко Рубио, избранный Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, и Украина, и Россия должны пойти на уступки.