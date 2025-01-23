Писториус прокомментировал намерение Трампа быстро положить конец войне РФ против Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал, сумеют ли США обеспечить обещанное новым президентом Дональдом Трампом прекращение войны РФ против Украины.
Об этом Писториус сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".
Отвечая на вопрос о способности Трампа быстро завершить войну РФ против Украины, глава немецкого Минобороны отметил, что прежде всего следует говорить о "прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран".
В случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего за несколько лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы", предупредил он.
Писториус также добавил, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "относительно любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами".
"Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу отправить электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", – сказал он.
Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".
В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.
Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.