Сибига: Украина приветствует сильные заявления Трампа в отношении России

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует сильные заявления президента США Дональда Трампа в контексте необходимости закончить российскую войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига сказал на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, его цитирует "Интерфакс-Украина".

22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

"Это было действительно сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия США. Это пункт первый", – прокомментировал Андрей Сибига.

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Также министр отметил необходимость повысить цену для России за дальнейшую агрессию. В частности, он отметил, что нужно ослабить Россию, например с помощью сильной санкционной политики.

Третий момент, как отметил Сибига, – необходимость укрепления Украины. Глава МИД отметил, что "нам нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию прежде всего на поле боя, укрепить наши военные оборонительные возможности".

"Мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он будет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижению долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира", – заявил Сибига.

Напомним, в первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.