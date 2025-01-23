Укр Рус Eng

Сибига: Украина приветствует сильные заявления Трампа в отношении России

Новости — Четверг, 23 января 2025, 12:02 — Кристина Бондарева

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует сильные заявления президента США Дональда Трампа в контексте необходимости закончить российскую войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига сказал на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, его цитирует "Интерфакс-Украина".

22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

"Это было действительно сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия США. Это пункт первый", – прокомментировал Андрей Сибига.

Реклама:

Также министр отметил необходимость повысить цену для России за дальнейшую агрессию. В частности, он отметил, что нужно ослабить Россию, например с помощью сильной санкционной политики.

Третий момент, как отметил Сибига, – необходимость укрепления Украины. Глава МИД отметил, что "нам нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию прежде всего на поле боя, укрепить наши военные оборонительные возможности".

Зеленский: прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина

"Мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он будет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижению долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира", – заявил Сибига.

Напомним, в первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сибига Путин Трамп Россия
Реклама: