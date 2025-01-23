Трамп: действительно хочу встретиться с Путиным и положить конец войне

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным, назвав целью такой встречи прекращение развязанной Россией полномасштабной войны в Украине.

Об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, передает "Европейская правда".

Трамп, говоря о международных контактах, заявил об "очень важной" вещи: "Я действительно хочу получить возможность вскоре встретиться с Путиным и положить конец войне".

"И это не с точки зрения экономики или чего-то еще – это с точки зрения миллионов жизней, которые теряются. Прекрасных молодых людей убивают на поле боя", – добавил он, назвав события в Украине „резней" и „ужасной войной".

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Американский президент не уточнил, как именно он планирует завершить войну и что будет обсуждать с Путиным.

По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.

Накануне президент США потребовал от России "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.