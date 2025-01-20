CNN: Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, звонок должен состояться с одной целью – обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства – в том числе путем непосредственного разговора с Путиным.

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Чиновники из команды национальной безопасности Трампа начали работать над подготовкой к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад. Пока непонятно, была ли окончательно согласована дата разговора.

Как только Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники могут начать серьезную работу над организацией личной встречи двух лидеров.

Любые переговоры между Путиным и Трампом будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Он не говорил напрямую с Путиным почти три года, сомневаясь, что любой разговор будет полезным для разрешения конфликта.

Трамп видит ситуацию по-другому. Его взгляд, описанный человеком, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным – это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне.

Пока неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена о предоставлении Киеву оружия и разведывательных данных.

Накануне своей инаугурации Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

Сенатор США Марко Рубио, избранный Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, и Украина, и Россия должны пойти на уступки.