FT: Трамп агрессивно настаивал, что завладеет Гренландией, во время разговора с премьером Дании

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что серьезно настроен взять Гренландию под контроль Вашингтона.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информацию европейских чиновников, пишет "Европейская правда".

Известно, что 45-минутный разговор состоялся на прошлой неделе, до инаугурации Трампа, тогда Белый дом его не комментировал. Фредериксен после разговора подчеркнула, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, отметив при этом "большой интерес" США к этой территории.

Пятеро действующих и бывших высокопоставленных чиновников, которые были проинформированы об этом разговоре, сказали, что разговор прошел очень плохо. Они отметили, что Трамп был агрессивным и конфронтационным после комментариев премьера Дании о том, что остров не продается, несмотря на ее предложение о большем сотрудничестве по военным базам и разработке полезных ископаемых.

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"Это было ужасно", – сказал один из собеседников.

Другой отметил, что Трамп был "очень жестким".

"Это был холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это серьезно. Но теперь я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", – отметил он.

Газета отмечает, что в Европе многие надеялись, что слова Трампа о стремлении установить контроль над Гренландией из соображений "национальной безопасности" были переговорным трюком, предназначенным для усиления влияния на НАТО, Россию и Китай. Однако звонок с Фредериксен "разрушил эти надежды".

"Намерения были очень четкими. Они хотят этого. Датчане сейчас находятся в кризисном состоянии", – сказал один из собеседников газеты.

Другой собеседник отметил, что "датчане абсолютно напуганы этим". По словам бывшего датского чиновника, во время разговора Трамп "угрожал конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы".

В то же время, как пишет газета, офис премьер-министра Дании заявил, что "не признает интерпретацию разговора, предоставленную анонимными источниками".

Отметим, об угрозах тарифами рассказывала и Фредериксен. После разговора отметила, что Трамп не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

Премьер-министр тогда не ответила, смягчил ли разговор с Трампом кризис, который, надо сказать, существует между Соединенными Штатами и Данией. Но она подчеркнула, что "мы находимся в серьезной ситуации".

Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

Ранее избранный президент США также не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, хотя его вице-президент Джей Ди Вэнс отверг такую возможность.

А 24 января министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен договорился с госсекретарем США Марко Рубио обсудить позже вопросы арктической безопасности, включая Гренландию.

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