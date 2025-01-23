В результате пожара на горнолыжном курорте Турции погибших уже 79

В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center в северо-западной Турции погибли уже по меньшей мере 79 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил офис главного прокурора провинции Болу, информирует CNN Türk.

О росте количества погибших до 79 стало известно после анализа ДНК. Ранее сообщалось о 76 погибших.

Предварительный отчет об оценке ущерба для отеля Grand Kartal, где произошел пожар, завершили. Было установлено, что здание "серьезно повреждено".

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После подготовки окончательного отчета по отелю будет решено, укреплять его или сносить.

Как сообщалось, пожар начался в ночь на 21 января. В ликвидации пожара принимали участие 267 человек личного состава из различных государственных учреждений и организаций.

В рамках расследования пожара задержали 11 человек. Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля.