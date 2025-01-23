В результате пожара на горнолыжном курорте Турции погибших уже 79
В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center в северо-западной Турции погибли уже по меньшей мере 79 человек.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил офис главного прокурора провинции Болу, информирует CNN Türk.
О росте количества погибших до 79 стало известно после анализа ДНК. Ранее сообщалось о 76 погибших.
Предварительный отчет об оценке ущерба для отеля Grand Kartal, где произошел пожар, завершили. Было установлено, что здание "серьезно повреждено".
После подготовки окончательного отчета по отелю будет решено, укреплять его или сносить.
Как сообщалось, пожар начался в ночь на 21 января. В ликвидации пожара принимали участие 267 человек личного состава из различных государственных учреждений и организаций.
В рамках расследования пожара задержали 11 человек. Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля.