Глава МИД Дании: Трамп не получит Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что исключает возможность перехода Гренландии под контроль США, о чем заявлял Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует DR.

Глава датского МИД подчеркнул в разговоре с журналистами, что "Трамп не получит Гренландию".

"Гренландия – это Гренландия. А гренландский народ – это народ, в частности с точки зрения международного права. Именно поэтому мы снова и снова повторяем, что в конечном итоге ситуацию в Гренландии решает сама Гренландия", – добавил он.

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По мнению Расмуссена, Трамп на самом деле "не хочет Гренландии", а гренландцы в целом "предпочли бы остаться в Датском королевстве, чем стать американским штатом".

Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

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