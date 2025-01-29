В Финляндии разработали для Украины дрон Steel Eagle для уничтожения пехоты

Финская компания представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия, который был разработан для Украины совместно с украинскими специалистами.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

Финская компания Insta на мероприятии SecD Day, которое начинается в среду, 29 января, в Хельсинки, представляет новый беспилотник.

Дрон Steel Eagle ER расширенного радиуса запускают в производство, и пока летали только тестовые версии.

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"Если он работает только в Финляндии, то нельзя понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан с учетом фронтовых условий", – поделился Тууре Лехторанта, директор по продажам и маркетингу оборонного бизнеса компании Insta.

Отмечается, что дрон оснащен пропеллером, разработанным украинским партнером, системой радиосигналов для управления, и способностью релеирования, то есть функцией передачи данных, и очками для пилота.

В очках есть режим "первого лица", что позволяет пользователю наблюдать за окружающей средой с точки зрения дрона.

Фото: Reserviläinen/серпень, 2023 рік

В Финляндии разработали заряд, который содержит взрывчатку и стреляет стальными и вольфрамовыми пулями.

Вольфрам – это твердый металл, из которого раньше изготавливали, например, нити для ламп накаливания. Он имеет самые высокие температуры плавления и кипения среди химических элементов. Сейчас этот материал является одной из сырьевых баз оборонной промышленности.

Как информирует Yle, пули способны пробить крышу обычного или легкобронированного автомобиля с высоты нескольких десятков метров.

При этом в первую очередь заряд дрона предназначен для уничтожения пехоты. Если бы военные находились на территории размером с футбольное поле, трех дронов с такими зарядами хватило бы, чтобы убить или ранить их. Новое устройство имеет большой радиус действия и устойчиво к препятствиям.

В начале января писали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.

14 января правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, подтвердив поставки тысяч артиллерийских снарядов и дронов.

А недавно в Украину поступил новый пакет военной помощи от Литвы, который содержит беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для армии.