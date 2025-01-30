В ПАСЕ не разрешили зарегистрировать проект решения, объявляющего Путина террористом

Секретариат ПАСЕ отказал украинскому народному депутату Александру Мережко и еще трем соавторам в регистрации правки, которая возлагает на Владимира Путина вину за многочисленные акты террора против гражданского населения.

Об этом депутат заявил в комментарии "Европейской правде" в Страсбурге, предоставив подтверждающие документы.

Инцидент произошел во время работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую Парламентская ассамблея Совета Европы будет рассматривать в четверг.

Накануне в ПАСЕ регистрировали предложения к этому документу. Александр Мережко в соавторстве с другими депутатами ПАСЕ (пятью представителями Украины, включая главу делегации ВР, а также шведом Маркусом Вихелем) предложил правку, в случае принятия которой ассамблея бы "признала, что Владимир Путин является террористом, под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения". Однако после публикации всех предложений парламентариев правки Мережко среди них не оказалось.

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В распоряжении "ЕвроПравды" есть ответ из секретариата с объяснением этого отказа. Они письменно сообщили Мережко, что "обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, являются неуместными в официальном документе Ассамблеи".

"Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональных оскорблений. Но извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" – это правовой, юридический термин. Тем более, что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом!" – пояснил депутат в комментарии "ЕП".

"Не дело секретариата – решать, что для кого является оскорбительным. Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить мою поправку. Так работает демократический процесс. А то, что произошло сейчас – это акт политической цензуры", – считает Мережко.

Как сообщалось, на сессии ПАСЕ также рассматривали полномочия Грузии, которые ассамблея в конце концов подтвердила, но наложила на страну требования и санкции. Грузия в ответ объявила о "выходе" из ПАСЕ.

В то же время "ЕвроПравда" рассказывала, что на стороне грузин оказался "deep state", то есть секретариат ассамблеи и профильного комитета, которые пытались свести на нет наказание грузинской делегации. Только после длительного и эмоционального обсуждения между депутатами ту резолюцию изменили, превратив ее в компромиссный вариант.

Объяснение того, что произошло, смотрите в видео из Страсбурга "Наказание Грузии в ПАСЕ: какие санкции наложили и будут ли новые выборы" или читайте в статье "Объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ".