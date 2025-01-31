СМИ: в НАТО готовят предложение Трампу по Гренландии, чтобы снизить напряженность

НАТО планирует предложить президенту США Дональду Трампу значительное расширение военного присутствия Альянса в Арктике в надежде, что это разрядит дебаты о принадлежности Гренландии к Дании.

Об этом стало известно агентству DPA из кругов Альянса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Предпосылкой для готовящегося предложения является то, что Трамп базирует свой интерес к крупнейшему в мире острову прежде всего на американских интересах безопасности.

По мнению военного альянса, интересам безопасности США также могло бы соответствовать значительно более сильное присутствие НАТО в регионе. Тем более, что американцы, конечно, могли бы также участвовать в увеличении присутствия.

Реклама:

Гренландия является стратегически интересной из-за своих богатых сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. Кроме того, судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере летом, поскольку климатические изменения усиливаются.

По информации из кругов Альянса, эта инициатива сейчас обсуждается с Трампом на неформальных переговорах. Основанием для усиления присутствия могут стать новые оборонные планы, принятые в 2023 году. Эти засекреченные документы предусматривают увеличение потенциала сдерживания и обороны также и на крайнем севере.

США уже эксплуатируют космическую базу Питуффик в Гренландии на основе соглашений с Данией. Эта база поддерживает, среди прочего, системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону и миссии космического наблюдения. Датские вооруженные силы также присутствуют – в основном через Арктическое командование в Нууке.

Отмечается, что дебаты по Гренландии являются чрезвычайно взрывоопасными для НАТО. С одной стороны, Альянс должен опасаться за свой авторитет, если ведущий член вдруг угрожает силой аннексировать территорию другого государства – особенно учитывая захватническую войну России против Украины и претензии Китая на Тайвань.

С другой стороны, для НАТО было бы большой катастрофой, если бы США вышли из Альянса из-за спора по такому вопросу, поскольку сдерживание НАТО основывается прежде всего на ядерном арсенале США и силе их обычных вооруженных сил.

По мнению дипломатов, удастся ли реализовать планы по предложению Трампа, будет зависеть, среди прочего, от того, действительно ли республиканец занимается прежде всего интересами американской безопасности в регионе. Если же залежи сырья также играют определенную роль, то инициатива может быть обречена на провал.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

Читайте также: Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.