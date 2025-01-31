Орбан снова шантажирует ЕС своим вето на санкции против РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции против России через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

Заявление Орбана приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В интервью венгерскому государственному радио в пятницу он рассказал, что на этой неделе Венгрия получила от ЕС гарантию по восстановлению транзита через Украину.

"Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и прекратим их", – сказал Орбан.

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Напомним, 27 января ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.

Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.