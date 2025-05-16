Турция отпустила шведского журналиста, задержанного за "клевету на Эрдогана"

Журналист шведского издания Dagens ETC Йоаким Медина, которого в Турции приговорили к условному наказанию по обвинению в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отпущен домой.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет "Европейская правда".

По словам шведского премьера, возвращение Медина из Турции домой стало результатом "тяжелой работы в относительной тишине".

"Хочу поблагодарить сотрудников Министерства иностранных дел, которые под руководством министра иностранных дел Марии Мальмер Стенергард интенсивно работали над этим вопросом. Спасибо также моим европейским коллегам, которые помогали в этом процессе", – добавил он.

Напомним, Медину выдвинули обвинения в оскорблении Эрдогана из-за журналистской статьи и фотографий в социальных сетях с акции протеста 2023 года в Стокгольме, где повесили куклу, изображавшую турецкого президента.

В конце апреля журналиста приговорили к 11 месяцам условного заключения.

Медин был задержан, когда прибыл в Турцию для освещения массовых уличных протестов, вызванных задержанием и заключением оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического соперника Эрдогана.

Против журналиста остается еще одно обвинение, связанное с якобы участием в террористической организации "Рабочая партия Курдистана". В качестве доказательств приводятся журналистские статьи и книга, которую он написал об этой организации.

Пока неясно, как освобождение Медина и его прибытие в Швецию отразится на условном приговоре и расследовании другого обвинения в Турции.